Eymet Eymet Dordogne, Eymet Octobre Rose : Exposition de dessins par les élèves du collège d’Eymet Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Octobre Rose : Exposition de dessins par les élèves du collège d’Eymet Eymet, 13 octobre 2021, Eymet. Octobre Rose : Exposition de dessins par les élèves du collège d’Eymet 2021-10-13 – 2021-10-31 Espace Culturel Avenue de la Bastide

Eymet Dordogne Les élèves du collège d’Eymet exposerons leurs dessins sur le thème d’octobre rose dans le hall de l’espace culturel. Accès possible uniquement les jours de projection du cinéma, spectacles et conférences. Les élèves du collège d’Eymet exposerons leurs dessins sur le thème d’octobre rose dans le hall de l’espace culturel. Accès possible uniquement les jours de projection du cinéma, spectacles et conférences. +33 5 53 22 22 10 Les élèves du collège d’Eymet exposerons leurs dessins sur le thème d’octobre rose dans le hall de l’espace culturel. Accès possible uniquement les jours de projection du cinéma, spectacles et conférences. OCTOBRE ROSE dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Espace Culturel Avenue de la Bastide Ville Eymet lieuville 44.66874#0.39766