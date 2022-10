Octobre Rose : EXPOSITION, ATELIERS ET INFORMATIONS Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime Exposition, atelier tatouage, autopalpation et reconstruction aréole mammaire, présentation des associations Emma et la Ligue contre le Cancer et vente de goodies. Lundi 17 Octobre 2022 de 10h à 17h

Hôpital intercommunal des Hautes Falaises, 100 avenue du Président François Mitterrand, Fécamp

