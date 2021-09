Tigy École maternelle,place Raboliot Tigy Octobre Rose École maternelle,place Raboliot Tigy Catégorie d’évènement: Tigy

Octobre Rose École maternelle,place Raboliot, 9 octobre 2021, Tigy. Octobre Rose

École maternelle, place Raboliot, le samedi 9 octobre à 10:00

Ateliers bien-être, beauté, témoignages, échange et prévention pour la lutte contre le cancer du sein. Organisées par Tigy et Vienne-en-Val. Ateliers bien-être, beauté, témoignages, échange et prévention du cancer du sein. École maternelle,place Raboliot École maternelle, place Raboliot, Tigy Tigy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Tigy Autres Lieu École maternelle,place Raboliot Adresse École maternelle, place Raboliot, Tigy Ville Tigy lieuville École maternelle,place Raboliot Tigy