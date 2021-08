Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Octobre Rose – Course pédestre “Hendaye en Rose” Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Octobre Rose – Course pédestre “Hendaye en Rose” Hendaye, 16 octobre 2021, Hendaye. Octobre Rose – Course pédestre “Hendaye en Rose” 2021-10-16 16:15:00 – 2021-10-16 Fronton Gaztelu Zahar Allées Gaztelu Zahar

Hendaye Pyrénées-Atlantiques L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue Contre le Cancer du Sein. Départ et arrivée : Fronton Daniel Ugarte (Belcenia). 16h15 : course enfant

16h30 : 10km

16h40 : course/marche 5km Inscription en ligne (t-shirt offert aux 400 premiers inscrits – dans la limite des stocks/tailles disponibles). Le parcours : départ du fronton Daniel Ugarte (Belcenia), passer sous le pont de Belcénia, entrer dans le stade B. Lizarazu, longer la baie de Txingudi, traverser la rue des Orangers via quai du port de Plaisance, à la digue, rejoindre par la plage – sur le sable – les 2 jumeaux et faire demi-tour.

Le parcours retour sera identique à l’aller jusqu’à Belcenia.

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Fronton Gaztelu Zahar Allées Gaztelu Zahar Ville Hendaye lieuville 43.35981#-1.77509