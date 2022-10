Octobre rose : Conférence « Le dépistage du cancer du sein, et après ? » Deauville, 15 octobre 2022, Deauville.

Octobre rose : Conférence « Le dépistage du cancer du sein, et après ? »

2022-10-15 – 2022-10-15

Deauville

Calvados

Le docteur Didier Bourgeois, président de l’Institut du Sein Henri Hartmann, et Nicole Zernik, présidente d’honneur de l’association Europa Donna France, tous deux Normands de coeur, ont pris l’initiative de mobiliser et réunir bénévolement des spécialistes parisiens et normands pour informer, sensibiliser et échanger sur le dépistage du cancer du sein.

La conférence, présidée par le Dr Bourgeois et Madame d’Ornano, abordera des sujets tels que :

– Le dépistage par le Dr Marie-Christine Quertier, membre du CRDC

– La radiologie, du diagnostic à la surveillance par le Dr Gregory Lenczner

– La chirurgie, traiter le cancer et reconstruire par les Drs Eric Sebban et Benjamin Sarfati

– Les avancées en matière de radiothérapie et de traitements médicaux par le Dr Hanah Lamallem et le Professeur Roman Rouzier

– L’oncogénétique, mieux comprendre les enjeux par le Dr Odile Cohen Haguenauer

– Remettre le patient au centre des sujets par Nicole Zernik accompagnée du témoignage de Lucrèce Fauvel

Octobre Rose, le dépistage organisé n’est plus un tabou et cela peut sauver la vie

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. C’est pourquoi il est important de ne pas avoir peur d’en parler et de s’informer. Il est nécessaire d’adopter les bons réflexes comme le dépistage organisé, qui peut sauver des vies. En 2021, seule la moitié (50,6%) des femmes concernée ont participé au dépistage organisé du cancer du sein. Pourtant, 1 femme sur 8 développera un cancer du sein. Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas ! Simple et 100% remboursé, le dépistage organisé doit être fait tous les deux ans, dès 50 ans. Par ailleurs, tout au long de la vie, notamment dès 25 ans, un suivi gynécologique avec une palpation par un professionnel de santé est recommandé une fois par an. (sources : la Ligue contre le cancer du sein).

