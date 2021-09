Octobre rose : conférence Baume-les-Dames, 8 octobre 2021, Baume-les-Dames.

EUR Le professeur Jean-François Bosset, président de la ligue Comité Doubs et ancien radiologue, fera part des actions locales en matière de recherche et d’accompagnement des malades. Thème : prévention et présentation de l’immunothérapie et du vaccin contre le mal.

En mairie, salle d’Honneur à 20h. Plus de détails au 03.81.84.07.13.

