Octobre Rose : Concert
Le Passage, 15 octobre 2021, Le Passage.

La Ville vous invite à soutenir Octobre Rose en assistant au concert de Lisa Portelli.

+33 5 53 47 36 09

Lieu: Le Passage
Adresse: 
Ville: Le Passage