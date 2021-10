Octobre rose : Concert 100% filles Mourenx, 30 octobre 2021, Mourenx.

Octobre rose : Concert 100% filles 2021-10-30 – 2021-10-30 Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx

Marion Miranda (élue talent béarnais de l’année en 2020) interprètera ses chansons et des reprises dans un univers pop urbaine !

Lalie, chanteuse à la voix exceptionnelle vous fera redécouvrir la variété française.

Héléa, 12 ans, écrit ses propres chansons sur son quotidien de collégienne. Passionnée de musiques actuelles elle vous fera découvrir son univers.

Assia, chanteuse et rappeuse aux talents multiples et à l’univers musical moderne.

Marion Miranda (élue talent béarnais de l’année en 2020) interprètera ses chansons et des reprises dans un univers pop urbaine !

Lalie, chanteuse à la voix exceptionnelle vous fera redécouvrir la variété française.

Héléa, 12 ans, écrit ses propres chansons sur son quotidien de collégienne. Passionnée de musiques actuelles elle vous fera découvrir son univers.

Assia, chanteuse et rappeuse aux talents multiples et à l’univers musical moderne.

+33 7 83 96 20 52

Marion Miranda (élue talent béarnais de l’année en 2020) interprètera ses chansons et des reprises dans un univers pop urbaine !

Lalie, chanteuse à la voix exceptionnelle vous fera redécouvrir la variété française.

Héléa, 12 ans, écrit ses propres chansons sur son quotidien de collégienne. Passionnée de musiques actuelles elle vous fera découvrir son univers.

Assia, chanteuse et rappeuse aux talents multiples et à l’univers musical moderne.

Adema

dernière mise à jour : 2021-10-18 par