Bouches-du-Rhne Cabannes EUR 5 5 Marche participative organisée pour la lutte contre le cancer du sein.

Boucle de 5 km.

Venez nombreux vêtus de rose. En famille ou entre amis.



L’intégralité des dons sera reversée à l’Institut Sainte Catherine à Avignon. Octobre Rose à Cabannes. +33 6 63 02 02 87 Lac de Cabannes Chemin des Courses Cabannes

