Octobre Rose : boxe en musique Neufbosc, 22 octobre 2021, Neufbosc.

Octobre Rose : boxe en musique 2021-10-22 18:00:00 – 2021-10-22

Neufbosc Seine-Maritime Neufbosc

La Commune de Neufbosc et M. Nicolas Lehoux, président et entraineur diplômé de Full Contact et Kick Boxing, organisent deux séances d’exercices physiques basés sur des mouvements de boxe rythmés par de la musique.

Rdv à la salle des fêtes.

Mets tes baskets et porte un vêtement rose ! Equipes-toi d’un tapis. Séance adaptée à tout niveau (1h). Aucun contact, aucun affrontement physique.

Inscription obligatoire.

La Commune de Neufbosc et M. Nicolas Lehoux, président et entraineur diplômé de Full Contact et Kick Boxing, organisent deux séances d’exercices physiques basés sur des mouvements de boxe rythmés par de la musique.

Rdv à la salle des fêtes.

Mets…

+33 6 21 63 74 49

La Commune de Neufbosc et M. Nicolas Lehoux, président et entraineur diplômé de Full Contact et Kick Boxing, organisent deux séances d’exercices physiques basés sur des mouvements de boxe rythmés par de la musique.

Rdv à la salle des fêtes.

Mets tes baskets et porte un vêtement rose ! Equipes-toi d’un tapis. Séance adaptée à tout niveau (1h). Aucun contact, aucun affrontement physique.

Inscription obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-09-28 par