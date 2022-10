Octobre Rose – « Bougeons à Graveson » Graveson Graveson Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Marcher, courir, pédaler, pour Octobre Rose !



Graveson se mobilise au profit de la lutte contre le cancer du sein, en partenariat avec la Ligue contre le Cancer 84.



Inscriptions auprès du CCAS de Graveson. Octobre Rose à Graveson. +33 4 90 95 88 68

