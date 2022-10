OCTOBRE ROSE BORNEL Bornel Bornel Catégories d’évènement: BORNEL

Oise Bornel Marche course symbolique ouverte à tous, organisée par le Conseil Municipal des Jeunes de BORNEL. Rejoignez la vague colorée avec une touche de rose sur vous !

Animations :

– Animation par MC Danse

– Lâcher de soutiens gorge

– Vente de cupcakes

– Pot de l’amitié « apéro rose » offert par la municipalité

– Présence de la ligue contre le cancer

– Vente d’objets de la ligue

5 euros minimum/personne carole.lecue@mairie-bornel.fr +33 3 44 08 50 13 Mairie de BORNEL

