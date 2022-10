OCTOBRE ROSE – BOIS II – NYOISEAU Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

2022-10-23 08:30:00 – 2022-10-23 15:00:00

Maine-et-Loire EUR 10 10 Dimanche 23 octobre 2022, octobre rose au Bois II.

C’est une première pour le Foyer laïque de Nyoiseau, Randonnées nyoisiennes et l’Ufolep.

Des circuits de 8, 12 et 16 km seront proposés au départ de Bois II, de 8 h 30 à 15h sur le site de l’exposition Sur les pas des mineurs de fer. Au profit de la ligue contre le cancer Un tee-shirt sera offert aux 300 premiers inscrits de cette marche.

Inscriptions 10 € (gratuit -16 ans, ravitaillement inclus).

Sur place, buvette et restauration.

Pour faciliter l’organisation, il est conseillé de réserver au 02 41 96 11 53 ou cd.49@ufolep.org Espace Ligue de l’Anjou bleu : 02 41 88 61 06 / espaceligue49@ligue-cancer.net Dans le cadre d’Octobre Rose, manifestation sportive organisée le dimanche 23 octobre 2022 au Bois II. Chevalement du Bois 2 Bois 2 Segré-en-Anjou Bleu

