Octobre rose: Balade familiale “Dans les pas de Sonia” Pau, 24 octobre 2021, Pau.

Octobre rose: Balade familiale “Dans les pas de Sonia” 2021-10-24 – 2021-10-24

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 A partir de 10h, la place Clemenceau accueillera le départ d’une balade familiale dans les rues de la ville. Cette balade de 2.6 km, nommée « Dans les pas de Sonia », en hommage à Sonia Aristouy et son association Miralutz, s’élancera depuis la place Clemenceau en direction de la rue Serviez puis empruntera la rue Taylor, la place d’Espagne, le Hédas, pour ensuite descendre vers l’arrière de la place de la Monnaie, passer par le parvis du Conseil Général, les Sentiers du Roy, le funiculaire, remonter sur le boulevard des Pyrénées, et rejoindre à nouveau la Place Clémenceau via le square Aragon,

Des animations sont également prévues autour de cette balade, sur la place Clemenceau. L’association Miralutz viendra également présenter ses actions, notamment à travers le sport, en faveur des malades atteints de cancer

A partir de 10h, la place Clemenceau accueillera le départ d’une balade familiale dans les rues de la ville. Cette balade de 2.6 km, nommée « Dans les pas de Sonia », en hommage à Sonia Aristouy et son association Miralutz, s’élancera depuis la place Clemenceau en direction de la rue Serviez puis empruntera la rue Taylor, la place d’Espagne, le Hédas, pour ensuite descendre vers l’arrière de la place de la Monnaie, passer par le parvis du Conseil Général, les Sentiers du Roy, le funiculaire, remonter sur le boulevard des Pyrénées, et rejoindre à nouveau la Place Clémenceau via le square Aragon,

Des animations sont également prévues autour de cette balade, sur la place Clemenceau. L’association Miralutz viendra également présenter ses actions, notamment à travers le sport, en faveur des malades atteints de cancer

A partir de 10h, la place Clemenceau accueillera le départ d’une balade familiale dans les rues de la ville. Cette balade de 2.6 km, nommée « Dans les pas de Sonia », en hommage à Sonia Aristouy et son association Miralutz, s’élancera depuis la place Clemenceau en direction de la rue Serviez puis empruntera la rue Taylor, la place d’Espagne, le Hédas, pour ensuite descendre vers l’arrière de la place de la Monnaie, passer par le parvis du Conseil Général, les Sentiers du Roy, le funiculaire, remonter sur le boulevard des Pyrénées, et rejoindre à nouveau la Place Clémenceau via le square Aragon,

Des animations sont également prévues autour de cette balade, sur la place Clemenceau. L’association Miralutz viendra également présenter ses actions, notamment à travers le sport, en faveur des malades atteints de cancer

Pau Pyrénées Tourisme

dernière mise à jour : 2021-10-21 par