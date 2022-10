Octobre rose : badminton Pauillac Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

2022-10-13 – 2022-10-13

Gironde EUR 10 Pour 10€ reversés à la lutte contre le cancer du sein le club de badminton vous offre :

Découverte du badminton, 2 séances de 2h par semaine pendant 1 mois.

Découverte du badminton, 2 séances de 2h par semaine pendant 1 mois. +33 6 72 34 01 79 badminton pauillac

