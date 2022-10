Octobre Rose avec Souffle et Énergie

2022-10-22 10:50:00 – 2022-10-22 11:50:00 Souffle et Energie Qi Gong s’associe à OCTOBRE ROSE en organisant une séance de Qi GONG, gymnastique chinoise.

Souffle et Energie Qi Gong s'associe à OCTOBRE ROSE en organisant une séance de Qi GONG, gymnastique chinoise.

une tirelire sera mise à disposition et l’argent récolté servira à soutenir la recherche mariefrancedomont@sfr.fr +33 6 71 73 55 16 https://sites.google.com/site/souffleenergieqigong dernière mise à jour : 2022-10-18 par

