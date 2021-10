Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Octobre Rose avec Aquensis Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées 11h -19h : animation modelage des mains

16h : coloration des bassins en rose

19h : aquagym géant “musique du monde” Inscription auprès des hôtesses ou par mail contact@aquensis.fr

Participation libre, toutes les recettes seront reversées à la Ligue contre le Cancer.

Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse à Aquensis BAGNERES-DE-BIGORRE