Octobre rose aux Thermes d'Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains

Landes

Octobre rose aux Thermes d'Eugénie-les-Bains 2021-10-08 10:00:00 – 2021-10-08 17:00:00

Eugénie-les-Bains Landes EUR 5 Journée organisée par les THERMES D’EUGENIE LES BAINS Vendredi 08 octobre ESPACE LIGUE CONTRE LE CANCER Prévention et dépistage au Hall du secrétariat :

De 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 ATELIERS à la salle de sport : *Atelier cardio et renforcement musculaire à 10h15

*Atelier yoga détox 14h00

