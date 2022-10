OCTOBRE ROSE AUX BASSINS ALPHÉA Grandchamps-des-Fontaines Grandchamps-des-Fontaines Catégories d’évènement: Grandchamps-des-Fontaines

Loire-Atlantique EUR 11.5 20h15 : Aquarose

21h00 : Buffet Rose

Sur réservation Participez à la grande soirée Rose pour la lutte contre le cancer http://www.lesbassins.fr/ Le Moulin des Landes Alphéa Les Bassins – Piscine Grandchamps-des-Fontaines

