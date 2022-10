OCTOBRE ROSE AU POULIGUEN Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique Comme chaque année, le mois d’octobre permet de sensibiliser les femmes et les hommes au dépistage du cancer du sein et de récolter des fonds pour la recherche. Depuis deux ans, en collaboration avec l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) et la Ligue contre le Cancer, la Ville met en place des actions de prévention et d’information dans ce cadre. Le lundi 24 octobre, une journée d’information et de sensibilisation se déroulera sur le quai Jules Sandeau, en partenariat avec le Centre régional de coordination des dépistages des cancers, et l’association À Vos Soins.

Le rendez-vous sera donné de 14h à 17h près du Petit Bassin Tout le mois d’octobre, la Ligue contre le Cancer de Loire-Atlantique propose un quiz afin de tester vos connaissances sur le cancer du sein. Pour participer : OCTOBRE ROSE 2022 (dragnsurvey.com)

A gagner : le livre « La Guerre des tétons » de l'auteure de bandes dessinées Lili Sohn. La mairie et les halles seront quant à elles illuminées en rose afin de sensibiliser la population.

