Dordogne Pays de Belvès Octobre Rose au Pays de Belvès : Super Tombola avec la participation des commerçants pour offrir les lots

Stand et vente de numéros :

– sur le marché les samedis matins : 8, 22 et 29 octobre

– au stade de rugby le 9 octobre

– pâtisseries avec concours de pétanque doublette le 15 octobre (8€ l’inscription)

– pâtisseries au stade de foot le 16 octobre

Contact : 06 72 13 80 03 Octobre Rose au Pays de Belvès : Super Tombola

