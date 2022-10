Octobre Rose au Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande, 5 octobre 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

Octobre Rose au Centre Socioculturel du Pays Foyen

16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Dordogne

2022-10-05 – 2022-10-05

Sainte-Foy-la-Grande

Dordogne

Le Centre socioculturel du pays Foyen se mobilise pour « Octobre Rose » (sensibilisation au cancer du sein) et vous propose différentes animations.

On vous attend nombreux pour cette cause « sensibilisation au cancer du sein ».

+33 7 63 71 11 49

Centre socioculturel du Pays Foyen.

Sainte-Foy-la-Grande

