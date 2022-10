Octobre Rose: Ateliers créatifs à la recyclerie Voisinage Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Landes La Maison des Citoyens la Passerelle propose, en partenariat avec La Ligue contre le cancer, l’association Voisinage et l’association Azalée, deux jours d’animation et de sensibilisation pour Octobre rose à Soustons.

Mercredi 19/10 de 14h à 16h : ateliers créatifs à la recyclerie Voisinage (sur inscriptions) La Maison des Citoyens la Passerelle propose, en partenariat avec La Ligue contre le cancer, l’association Voisinage et l’association Azalée, Octobre rose à Soustons. Mercredi 19/10 de 14h à 16h : ateliers créatifs à la recyclerie Voisinage (sur inscription) +33 5 58 41 44 76 CCAS de Soustons

