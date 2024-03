Octobre Rose Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost, samedi 5 octobre 2024.

Hautes-Pyrénées

Ensemble mobilisons-nous contre le cancer du sein et gynécologique. Tous les bénéfices réalisés seront reversés à la ligue départementale contre le cancer.

Marche et course à pied organisée par l’association Octobre Rose animations au parc thermal, départ de la course et de la marche devant les Thermes, repas .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 14:00:00

fin : 2024-10-05

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie octobrerose.argeles65@gmail.com

