Ardon, le samedi 2 octobre à 09:00 La Ville d’Ardon, à l’occasion d’Octobre Rose, propose une randonnée de 5km + séance de Pilates. Vous aurez également une mise aux enchères exceptionnelle d’un tableau exposé au Croustillant Sologn… Ardon 49 Route d’Olivet, Ardon Ardon

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T12:00:00

Lieu Ardon Adresse 49 Route d'Olivet, Ardon Ville Ardon