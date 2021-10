Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Octobre Rose – Aqua Night Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

Octobre Rose – Aqua Night Forges-les-Eaux, 22 octobre 2021, Forges-les-Eaux. Octobre Rose – Aqua Night 2021-10-22 – 2021-10-22 rue Pierre Blot Piscine Hugues Duboscq

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Aqua Night à la piscine Hugues Duboscq

Vendredi 22 octobre 2021

Renseignement auprès de la piscine Hugues Duboscq. Ecole de natation : réalisation de dessins “roses” (pour illuminer le hall d’accueil). Aqua Night à la piscine Hugues Duboscq

Vendredi 22 octobre 2021

Renseignement auprès de la piscine Hugues Duboscq. Ecole de natation : réalisation de dessins “roses” (pour illuminer le hall d’accueil). +33 2 35 09 93 25 Aqua Night à la piscine Hugues Duboscq

Vendredi 22 octobre 2021

Renseignement auprès de la piscine Hugues Duboscq. Ecole de natation : réalisation de dessins “roses” (pour illuminer le hall d’accueil). dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Autres Lieu Forges-les-Eaux Adresse rue Pierre Blot Piscine Hugues Duboscq Ville Forges-les-Eaux lieuville 49.60957#1.53185