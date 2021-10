EymoutiersEymoutiers Eymoutiers Eymoutiers Eymoutiers, Haute-Vienne Octobre Rose – Animations du 16 Octobre Eymoutiers Eymoutiers EymoutiersEymoutiers Catégories d’évènement: Eymoutiers

Haute-Vienne

16 octobre 2021

Eymoutiers Haute-Vienne Eymoutiers Eymoutiers RDV sous la halle de la bibliothèque à partir de 14h. Rens : 05 55 57 54 58 Plusieurs animations sont proposées dans le cadre d’Octobre Rose. Madison géant proposé par l’association M’Danses, maquillage pour enfants, jeux et jouets en bois, goûter rose proposé par l’épicerie sociale et solidaire. +33 5 55 57 54 58 RDV sous la halle de la bibliothèque à partir de 14h. Rens : 05 55 57 54 58 dernière mise à jour : 2021-10-01 par OT d’ Eymoutiers

