Octobre rose à Vrigny Vrigny Vrigny Catégories d’évènement: Loiret

Vrigny

Octobre rose à Vrigny Vrigny, 16 octobre 2022, Vrigny. Octobre rose à Vrigny

Vrigny Loiret

2022-10-16 – 2022-10-16 Vrigny

Loiret La commune de Vrigny organise plusieurs activités pour octobre rose.

Au programme : un moment d’échange autour du cancer du sein de 9h à 12h, de la marche avec deux circuits de 6 et 11 km et les départs se font de 9h à 15h, pétanque à 13h30. Puis une exposition et un baptême d’auto proposés par l’association Forever Youngtimer de 9h à 17h. +33 2 38 34 18 07 ©Commune de Vrigny

Vrigny

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Vrigny Autres Lieu Vrigny Adresse Vrigny Loiret Ville Vrigny lieuville Vrigny Departement Loiret

Vrigny Vrigny Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vrigny/

Octobre rose à Vrigny Vrigny 2022-10-16 was last modified: by Octobre rose à Vrigny Vrigny Vrigny 16 octobre 2022 Loiret Vrigny Vrigny Loiret

Vrigny Loiret