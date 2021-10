Villiers-en-Lieu Place de la mairie Haute-Marne, Villiers-en-Lieu Octobre Rose à Villiers-en-Lieu Place de la mairie Villiers-en-Lieu Catégories d’évènement: Haute-Marne

Villiers-en-Lieu

Octobre Rose à Villiers-en-Lieu Place de la mairie, 24 octobre 2021, Villiers-en-Lieu. Octobre Rose à Villiers-en-Lieu

Place de la mairie, le dimanche 24 octobre à 09:00

Octobre Rose à Villiers-en-Lieu. Plus d’informations en cliquant [ici](http://www.villiersenlieu.fr/index.php?menu=blog&id_artsel=11)

Entrée libre

Octobre Rose à Villiers-en-Lieu Place de la mairie Villiers-en-Lieu, Place de la mairie Villiers-en-Lieu Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T09:00:00 2021-10-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Villiers-en-Lieu Autres Lieu Place de la mairie Adresse Villiers-en-Lieu, Place de la mairie Ville Villiers-en-Lieu lieuville Place de la mairie Villiers-en-Lieu