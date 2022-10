Octobre Rose à Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Sane

Haute-Sane Luxeuil-les-Bains De 9h à 12h30 au parc thermal.

Venez courir avec nous, départ à 10h, participation 5€ (t-shirt offert dans la limite des stock disponible).

Echauffement collectif à 9h30 avec Magik fitness.

Inscriptions à partir du 10 octobre, en mairie au pôle solidarités, à l’accueil des Thermes pour les curistes.

Et le samedi 22 octobre de 10h à 12h au Caveau des Gauch’nots, à l’Espace Frichet, et sur le marché. octobrerose@luxeuil-les-bains.fr avenue des thermes Parc thermal Luxeuil-les-Bains

