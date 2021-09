Libourne salle des fêtes rue montesquieu Gironde, Libourne Octobre rose à Libourne – La Chauve SouriT – Mon cancer va vous faire mourir…de rire ! salle des fêtes rue montesquieu Libourne Catégories d’évènement: Gironde

salle des fêtes rue montesquieu, le jeudi 7 octobre à 20:00

[http://www.lachauvesourit.comhttps://www.facebook.com/Caroline-Le-Flour-Officiel](http://www.lachauvesourit.comhttps://www.facebook.com/Caroline-Le-Flour-Officiel)e Flour, le jeudi 7 octobre de 20 h à 23 h à la Salle des Fêtes. La Chauve SouriT – Mon cancer va vous faire mourir…de rire ! Caroline alias La Chauve SouriT raconte avec humour, authenticité et désinvolture son combat contre le cancer. La force de ce récit est d’être aussi drôle que poignant, donnant avec légèreté à cette aventure personnelle une dimension universelle. Découvrez la Bande Annonce www.lachauvesourit.comhttps://www.facebook.com/Caroline-Le-Flour-Officiel Les bénéfices seront reversés à l’association Personn’elles.

Billets en vente uniquement auprès de l’Office de Tourisme (pas de vente de billet le soir du spectacle) – tarif 12€ – Ouvert à tout public à partir de 12 ans.

Libourne et l’association libournaise Personn’elles se mobilisent pour vous proposer un mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. salle des fêtes rue montesquieu 1 rue montesquieu libourne Libourne Centre-Ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T23:00:00

