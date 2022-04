Octobre rose à l’atelier de Pépita Verdun-sur-le-Doubs, 22 octobre 2022, Verdun-sur-le-Doubs.

Octobre rose à l’atelier de Pépita L’atelier de Pépita 5 Avenue Valérie Giscard d’Estaing Verdun-sur-le-Doubs

2022-10-22 – 2022-10-23 L’atelier de Pépita 5 Avenue Valérie Giscard d’Estaing

Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

EUR 0 0 Tout au long de ce week-end, des animations seront prévues afin de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. L’association Toujours Femme de Chalon-sur-Saône sera présente le dimanche.

Retrouvez également une exposition ” in nomine mater” avec des peintures et créations diverses autour de la féminité et du féminisme.

valerie.michelin@gmail.com

L’atelier de Pépita 5 Avenue Valérie Giscard d’Estaing Verdun-sur-le-Doubs

