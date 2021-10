Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye, Oise Octobre rose à Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye Catégories d’évènement: Lamorlaye

Oise

Octobre rose à Lamorlaye Lamorlaye, 16 octobre 2021, Lamorlaye. Octobre rose à Lamorlaye 2021-10-16 – 2021-10-31

Lamorlaye Oise Lamorlaye 5 La ville de Lamorlaye vous propose dans le cadre d’Octobre Rose des activités dont les fonds seront reversés au comité Oise de la ligue contre le cancer.

Au programme: -16 octobre de 09h à 12h: Matinée sportive proposée par Gym V Oxygène,

-17 octobre à 09h: Course solidaire La Morlacuméenne organisée par l’Association des commerçants

-29 octobre à 20h: Ciné-Drive projection du film Dirty Dancing dans le Parc du Château (inscriptions sur le site internet de la ville, veillez à ce que votre véhicule soit équipé d’une radio)

-30 octobre de 10h à 18h et le 31 octobre de 13h à 18h: Vide Dressing au Foyer Culturel Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans sur toutes les activités. La ville de Lamorlaye vous propose dans le cadre d’Octobre Rose des activités dont les fonds seront reversés au comité Oise de la ligue contre le cancer.

Au programme: -16 octobre de 09h à 12h: Matinée sportive proposée par Gym V Oxygène,

-17 octobre à 09h: Course solidaire La Morlacuméenne organisée par l’Association des commerçants

-29 octobre à 20h: Ciné-Drive projection du film Dirty Dancing dans le Parc du Château (inscriptions sur le site internet de la ville, veillez à ce que votre véhicule soit équipé d’une radio)

-30 octobre de 10h à 18h et le 31 octobre de 13h à 18h: Vide Dressing au Foyer Culturel Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans sur toutes les activités. http://www.ville-lamorlaye.fr/ La ville de Lamorlaye vous propose dans le cadre d’Octobre Rose des activités dont les fonds seront reversés au comité Oise de la ligue contre le cancer.

Au programme: -16 octobre de 09h à 12h: Matinée sportive proposée par Gym V Oxygène,

-17 octobre à 09h: Course solidaire La Morlacuméenne organisée par l’Association des commerçants

-29 octobre à 20h: Ciné-Drive projection du film Dirty Dancing dans le Parc du Château (inscriptions sur le site internet de la ville, veillez à ce que votre véhicule soit équipé d’une radio)

-30 octobre de 10h à 18h et le 31 octobre de 13h à 18h: Vide Dressing au Foyer Culturel Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans sur toutes les activités. Ville de Lamorlaye dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Lamorlaye, Oise Autres Lieu Lamorlaye Adresse Ville Lamorlaye lieuville 49.15529#2.44325