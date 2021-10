Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne, Marne Octobre Rose à la Piscine Olympique Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Octobre Rose à la Piscine Olympique 2021-10-17 08:00:00 – 2021-10-17 12:30:00 Piscine Olympique 45 Boulevard Justin Grandthille

Châlons-en-Champagne Marne

Châlons-en-Champagne Marne Nagez pour la bonne cause avec “Octobre rose” et laissez-vous tenter par un baptême de plongée grâce à l’association des Hommes Grenouilles de Champagne. Plein d’autres animations seront également mises en place autour de la lutte contre le cancer. +33 3 26 68 22 70 dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Piscine Olympique 45 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne