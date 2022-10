Octobre Rose à Frahier Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier Catégories d’évènement: Frahier-et-Chatebier

Haute-Sane

Octobre Rose à Frahier Frahier-et-Chatebier, 22 octobre 2022, Frahier-et-Chatebier. Octobre Rose à Frahier

Salle Culturelle Frahier-et-Chatebier Haute-Sane

2022-10-22 13:00:00 – 2022-10-22 18:00:00 Frahier-et-Chatebier

Haute-Sane Frahier-et-Chatebier La mairie de Frahier et Chatebier, en partenariat avec ses associations, organise une après-midi Octobre Rose. L’intégralité des bénéfices sera reversée à La Ligue contre le Cancer.

Au programme: marche de 5 ou 10 km, vente de roses (sur réservation), vente d’objets artisanaux, buvette, crêpes, gâteaux et chamboule tout.

Renseignements et réservation : 03 84 27 31 14 +33 3 84 27 31 14 Frahier-et-Chatebier

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Frahier-et-Chatebier, Haute-Sane Autres Lieu Frahier-et-Chatebier Adresse Salle Culturelle Frahier-et-Chatebier Haute-Sane Ville Frahier-et-Chatebier lieuville Frahier-et-Chatebier Departement Haute-Sane

Octobre Rose à Frahier Frahier-et-Chatebier 2022-10-22 was last modified: by Octobre Rose à Frahier Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier 22 octobre 2022 Frahier-et-Chatebier Haute-Sane Salle Culturelle Frahier-et-Chatebier Haute-Sane

Frahier-et-Chatebier Haute-Sane