L’APE Beausoleil s’associe à la commune d’Exireuil pour octobre Rose. Vente de produits au profit de l’association Ruban Rose. Renseignements au 06.78.93.23.21 Octobre Rose à Exireuil

