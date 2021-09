Duravel Duravel Duravel, Lot Octobre Rose à Duravel Duravel Duravel Catégories d’évènement: Duravel

Duravel Lot Duravel 2 EUR 2 Samedi 2 octobre à 11h30: Inauguration de l’exposition, suivie d’un apéritif offert par le Cercle des Amis et animé par la banda Los Tri Ole Dimanche 3 octobre à 9h30: Marche de soutien organisée par Rando-Jeannot (2€) Tout le weekend:

– Conférences

– Ateliers d’auto-palpation

– Rencontres avec une patiente référente

– Informations sous différentes formes sur le dépistage, le suivi et le soutien aux patientes et leurs proches.

