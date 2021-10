Cissac-Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc, Gironde Octobre rose à Cissac-Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc Catégories d’évènement: Cissac-Médoc

Octobre rose à Cissac-Médoc 2021-10-22 16:00:00 – 2021-10-22 21:00:00 stade municipal 11 route de la Petite Rivaux

Cissac-Médoc Gironde Cissac-Médoc EUR 2 Venez nombreux au stade municipal de Cissac-Médoc soutenir la recherche contre le cancer du sein. De nombreuses animations vous seront proposées :

balade familiale (1 ticket de tombola offert dans le prix d’entrée), match de football féminin, initiation à la méditation et tir à l’arc.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’A.R.C.

