OCTOBRE ROSE A CHEMIRÉ-SUR-SARTHE Morannes sur Sarthe-Daumeray, 3 octobre 2021, Morannes sur Sarthe-Daumeray. OCTOBRE ROSE A CHEMIRÉ-SUR-SARTHE 2021-10-03 09:30:00 – 2021-10-03 12:30:00 Rue des écoles Chemiré-sur-Sarthe

Rdv à 9h30 à l'aire de loisirs de Chemiré-sur-Sarthe. Echauffement zumba pour commencer, puis 2 circuits libres de randonnées pédestres seront proposés : 5 ou 8 km Inscription de 12€ qui sera reversée intégralement à l'association Octobre Rose pour financer des actions ciblées de lutte contre le cancer du sein et des projets de recherches dans le département. Gratuit pour les -16 ans. T-shirt rose à récupérer lors de l'une des 2 permanences qui seront tenues. Venez nombreux pour cette manifestation solidaire et marchez pour le dépistage du cancer du sein ! Inscription en ligne sur le site helloasso.com "3 villages ici et là" ou sur place le jour J dès 8h30. Octobre rose, tous concernés, hommes, femmes, enfants, marchons ensemble pour la lutte contre le cancer du sein dimanche 3 octobre 2021 ! 3villagesicietla@gmail.com

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Morannes sur Sarthe-Daumeray Autres Lieu Morannes sur Sarthe-Daumeray Adresse Rue des écoles Chemiré-sur-Sarthe Ville Morannes sur Sarthe-Daumeray lieuville 47.74995#-0.43184