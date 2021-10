Cavignac Cavignac Cavignac, Gironde Octobre Rose ‘A chacun son rythme’ activités sportives Cavignac Cavignac Catégories d’évènement: Cavignac

Gironde

Octobre Rose ‘A chacun son rythme’ activités sportives Cavignac, 31 octobre 2021, Cavignac. Octobre Rose ‘A chacun son rythme’ activités sportives 2021-10-31 – 2021-10-31

Cavignac Gironde Cavignac Dans le cadre d’Octobre rose, cette matinée sportive pour petits et grands propose au Domaine viticole Yves Courpon, de nombreuses activités.

Cours à pied, vélo, marche (parcours de 5 ou 10km).

Sur place restauration. Dans le cadre d’Octobre rose, cette matinée sportive pour petits et grands propose au Domaine viticole Yves Courpon, de nombreuses activités.

Cours à pied, vélo, marche (parcours de 5 ou 10km).

Sur place restauration. +33 5 57 68 60 40 Dans le cadre d’Octobre rose, cette matinée sportive pour petits et grands propose au Domaine viticole Yves Courpon, de nombreuses activités.

Cours à pied, vélo, marche (parcours de 5 ou 10km).

Sur place restauration. ©Miguel Á. Padriñán de Pixabay dernière mise à jour : 2021-10-01 par OT Latitude Nord Gironde

Détails Catégories d’évènement: Cavignac, Gironde Autres Lieu Cavignac Adresse Ville Cavignac lieuville 45.1013#-0.3932