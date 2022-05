Octobre Rose

2022-10-02 09:30:00 – 2022-10-02 Parcours pédestre, zumba et danse moderne.

Inscription et retrait des dossards :

– samedi 1er octobre de 9h à 12h à la mairie

