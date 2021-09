Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Octobre Rose 2021 Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Octobre Rose 2021 Luz-Saint-Sauveur, 3 octobre 2021, Luz-Saint-Sauveur. Octobre Rose 2021 2021-10-03 14:00:00 – 2021-10-03 17:00:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue Saint Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Luz Saint Sauveur, station thermale spécialisée dans le traitement des pathologies lymphatiques joue un rôle essentiel dans la délivrance de soins post cancer. Pour fêter OCTOBRE ROSE et manifester notre engagement dans la grande Campagne Nationale de dépistage du cancer du sein, les thermes de Luz Saint Sauveur vous donnent rendez-vous le Dimanche 3 Octobre au Parc Claude Massoure. Marche solidaire autour du patrimoine historique animée par un guide.

Départ du Parc Massoure à 14H – Rendez-vous à 13H30

Quizz : nombreux lots à gagner ! 16H : – Initiation au tir à l’arc avec Hélène d’Arc en Cimes (Parc Thermal)

– Initiation BungyPump : le fitness en plein air ( Parc Thermal) 17H : Goûter sur la terrasse des thermes +33 5 62 92 81 58 http://www.thermesdeluz.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-20 par OT de Luz St Sauveur|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue Saint Sauveur Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville 42.87207#-0.00525