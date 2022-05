Octobre gourmand 2022 : un mois dédié à la gastronomie basque, 1 octobre 2022, .

Octobre gourmand 2022 : un mois dédié à la gastronomie basque

2022-10-01 – 2022-10-30

Du 1er au 30 octobre 2022 se tiendra la 2ème édition d’Octobre gourmand, festival de la gastronomie basque. Une mise à l’honneur du savoir-faire des commerçants et professionnels des métiers de bouche de la ville autour de différents événements.

Octobre gourmand est née du désir de regrouper au sein d’un même événement les animations gastronomiques : le village gourmand, le concours de chefs Pintxo Eguna et la descente des estives afin de créer un rendez-vous festif autour de la gastronomie sur un temps de l’année où il est encore possible de profiter de l’extérieur. Un moment où les Luziens pourront redécouvrir leurs producteurs.

Au programme : Concours de pintxo dans les restaurants, Marché gourmand, Concours

Pintxo Eguna, Village gourmand, Marché complice, repas de chef chez les scolaires et plein de surprise!

Le programme sera sur le site www.saintjeandeluz.boutique cet été.

