OCTOBRE BLEU : LES √ÇMES FORTES DE L’√ÇGE FRAGILE

OCTOBRE BLEU : LES √ÇMES FORTES DE L’√ÇGE FRAGILE, 6 octobre 2022, . OCTOBRE BLEU : LES √ÇMES FORTES DE L’√ÇGE FRAGILE



2022-10-06 – 2022-10-06 Cinéjade s’associe à Octobre Bleu en proposant une séance de cinéma à 4€¨ :¬†Les âmes fortes de l’âge fragile. Réalisateur : Loïck CORIOU Ce film, poignant et authentique, fruit d’un projet unique et exceptionnel qui a nécessité plus de 2 ans de travail, 6 mois de tournage en totale immersion et en toute liberté dans un Ehpad, raconte la vie, la fin de vie de ‚Äúnos Vieux‚Äù en établissement pour seniors et le quotidien de leurs soignants.

 

Billetterie en ligne ICI>>> cinejade@tourisme-saint-brevin.fr +33 2 40 39 39 39 https://www.ticketingcine.fr/?NC=0161 dernière mise à jour : 2022-09-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville