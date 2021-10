Frossay Frossay Frossay, Loire-Atlantique OCTOBRE BLEU : ALLER VERS … Frossay Frossay Catégories d’évènement: Frossay

Loire-Atlantique

OCTOBRE BLEU : ALLER VERS … Frossay, 28 octobre 2021, Frossay. OCTOBRE BLEU : ALLER VERS … 2021-10-28 09:30:00 – 2021-10-28 12:30:00 Mairie 4 rue du Capitaine Robert Martin

Frossay Loire-Atlantique dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Frossay, Loire-Atlantique Autres Lieu Frossay Adresse Mairie 4 rue du Capitaine Robert Martin Ville Frossay lieuville 47.24504#-1.9333