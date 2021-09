Marseille bibliotheque de L'Alcazar Bouches-du-Rhône, Marseille OCTOBERLAB#3 : WELL WELL WALES… bibliotheque de L’Alcazar Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Entre création et répertoire, l’ensemble Télémaque propose un avant-goût de ses concerts à venir. Cette année, avec les compositeur.rice.s invité.e.s, la soprano Brigitte Peyré et les musiciens en live, la formation marseillaise emmenée par son chef Raoul Lay décortique les temps forts de la musique britannique au vingtième siècle. Au programme également un échange avec les artistes gallois suivi d’un éclairage instrumental en préambule des trois nouvelles œuvres commandées par Télémaque.

Gratuit sur réservation

♫♫♫ bibliotheque de L’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 – Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-14T17:30:00 2021-10-14T18:30:00

