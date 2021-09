Espiens Espiens Espiens, Lot-et-Garonne Oc’toberfest au Château de Mazelières Espiens Espiens Catégories d’évènement: Espiens

Lot-et-Garonne

Oc’toberfest au Château de Mazelières Espiens, 1 octobre 2021, Espiens. Oc’toberfest au Château de Mazelières 2021-10-01 – 2021-10-02 Château de Mazelières 91 route des Contes

Espiens Lot-et-Garonne Espiens Le Château de Mazelières organise du 1er au 3 octobre 2021 la célèbre fête de la bière Munichoise (Okteberfest) à la manière Occitane Un concert live du groupe des Musikanten aura lieu le vendredi et samedi soir. Le dimanche sera organisé un brunch spécial de midi à 18h sous forme de buffet. Le Château de Mazelières organise du 1er au 3 octobre 2021 la célèbre fête de la bière Munichoise (Okteberfest) à la manière Occitane Un concert live du groupe des Musikanten aura lieu le vendredi et samedi soir. Le dimanche sera organisé un brunch spécial de midi à 18h sous forme de buffet. Le Château de Mazelières organise du 1er au 3 octobre 2021 la célèbre fête de la bière Munichoise (Okteberfest) à la manière Occitane Un concert live du groupe des Musikanten aura lieu le vendredi et samedi soir. Le dimanche sera organisé un brunch spécial de midi à 18h sous forme de buffet. Château de Mazelières dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Espiens, Lot-et-Garonne Autres Lieu Espiens Adresse Château de Mazelières 91 route des Contes Ville Espiens lieuville 44.16891#0.3767