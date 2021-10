OCTOBER LAB #3 WELL WELL WALES PIC (Pôle Instrumental Contemporain), 17 octobre 2021, Marseille.

OCTOBER LAB #3 WELL WELL WALES

PIC (Pôle Instrumental Contemporain), le dimanche 17 octobre à 15:30

Chaque année, OCTOBER LAB propose sur le territoire métropolitain une scène ouverte aux compositeurs du monde : une semaine de résidence au PIC, trois jours de création, deux concerts, un avant-goût, une master-class, des rencontres avec le public… Après la Chine – presque un milliard et demi d’individus – et le Canada – quasiment dix millions de kilomètres carrés – OCTOBER LAB fait route vers les îles Britanniques en direction d’un pays quatre-cent quatre-vingt fois plus petit, dont la population totale dépasse de peu les trois millions d’habitants : le Pays de Galles. Programme du concert : LYRICAL SOUNDS FROM BRITISH SOULS / LE CHANT DES ÂMES BRITANNIQUES HARRISON BIRTWISTLE NINE SETTINGS OF LORINE NIEDECKER RICHARD BAKER MOTET II (Création mondiale, commande de l’Ensemble Télémaque 2020) LYNNE PLOWMAN CLARION CALL (Création mondiale, commande de l’Ensemble Télémaque 2020) SARAH LIANNE LEWIS A SOUL IS MORE THAN A BODY IS MORE THAN A NUMBER IS MORE THAN (Création mondiale, commande de l’Ensemble Télémaque 2020 / Aide à l’écriture 2021 d’une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture) THOMAS ADÈS (1971 Angleterre) LIFE STORY Renseignements et réservations : [info@ensemble-telemaque.com](mailto:info@ensemble-telemaque.com) Tarif(s) : 12€ – 8€ – 5€ Billetterie sur place VENIR AU PIC Pôle Instrumental Contemporain 36, montée Antoine Castejon 13016 Marseille Avec le soutien de Diaphonique, fonds franco-britannique pour la musique contemporaine

12€ – 8€ – 5€ sur place

♫♫♫

PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:30:00 2021-10-17T17:30:00