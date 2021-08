October Lab #3 Cité de la musique, 16 octobre 2021, Marseille.

October Lab #3

Cité de la musique, le samedi 16 octobre à 15:30

SO BRITISH ! OCTOBER LAB propose de rencontrer les autres musiques. De créer, avec des compositrices et des compositeurs du monde entier, de nouvelles œuvres qui enjambent les styles et les tendances. De promouvoir le nouveau répertoire né de ces frottements entre cultures et d’en diffuser les œuvres à l’international afin d’accompagner les artistes de façon durable dans leur démarche. Au programme : une semaine de résidence au PIC, trois jours de création, deux concerts, un avant-goût, une master-class, des rencontres avec le public… Après la Chine et le Canada, October Lab fait route cette année vers les îles Britanniques. Le Pays de Galles a développé ces dernières années une politique musicale résolument tournée vers l’excellence, la parité et la création. La place des femmes, notamment, s’en trouve sensiblement plus importante que sous nos latitudes : le BBC national Orchestra of Wales est administré par une directrice, et c’est également une femme qui occupe aujourd’hui le poste de compositrice associée, la jeune Sarah Lianne Lewis, à laquelle Télémaque a passé commande un an avant sa nomination. Richard Baker, chef remarqué et compositeur influent de la génération actuelle, ainsi que la talentueuse et inclassable Lynne Plowman viennent compléter un choix d’artistes qui s’inscrivent durablement dans le paysage esthétique Gallois. Pour les mettre en lumière, le contexte historico-musical Britannique sera articulé autour de quatre compositeurs essentiels : les grands opératiques, Thomas Adès et George Benjamin – qu’on ne présente plus en France – et l’un des précurseurs de la musique contemporaine anglaise, Harrison Birtwistle, né dans les années trente, à l’ombre portée considérable. Et, bien sûr, on évoquera le père du vingtième siècle musical anglais, Benjamin Britten, sans qui rien ne sonnerait tout à fait pareil au Royaume Uni. All aboard ! » Raoul LAY, Directeur de l’Ensemble Télémaque RAOUL LAY (DIRECTION MUSICALE), CHARLOTTE CAMPANA ( FLÛTE ), LINDA AMRANI (CLARINETTE), GÉRARD OCCELLO ( TROMPETTE ) , CHRISTIAN BINI (PERCUSSIONS), YANN LE ROUXSEDES ( VIOLON ) , JEAN-FLORENT GABRIEL ( VIOLONCELLE ), JULIA SINOIMERI (ACCORDÉON), ÉRIC CHALAN (CONTREBASSE)

12 / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:30:00 2021-10-16T18:00:00