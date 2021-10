Paris 360 Paris Music Factory île de France, Paris Octo Twin Trio 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’évènement: île de France

Octo Twin Trio 360 Paris Music Factory, 21 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 21 octobre 2021

de 20h30 à 22h

Un répertoire original mêlant compositions et improvisations des trois partenaires. Jean-Mathias Petri et Henri Tournier partagent un parcours musical aux frontières de multiples styles et cultures. Ils sont tous deux considérés comme des « multi-flûtistes » pour leur pratique des différentes flûtes, et particulièrement, la flûte octobasse. Rejoints par leur complice le percussionniste Patrice Legeay, ils proposent un répertoire original autour de leur vaste palette de sons, mêlant compositions et improvisations des trois partenaires, ainsi que des emprunts à divers répertoires. Ouverture des portes 1h avant le concert. Accès dans les mesures sanitaires. Concerts -> Jazz 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris 75018

